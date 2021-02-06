Kayserispor, BB Erzurumspor deplasmanında

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KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hava yolu ile Erzurum´a gitti.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, hava yolu ile Erzurum´a gitti.

İki takım arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.30´da başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2021-02-06 17:01:43



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