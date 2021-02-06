Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu: Merinos-OSB Teknik Koleji: 3-1

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep ekibi Merinos’a 31 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 14.haftasında deplasmanda Gaziantep ekibi Merinos’a konuk oldu.

Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 31 kazandı. Ev sahibi ilk seti 2523, ikinci seti 2518 kazanarak skoru 20 yaptı. Konuk ekip OSB Teknik Koleji üçüncü seti 2725 kazanarak skoru 21’e getirdi. Dördüncü seti ev sahip 2520 kazanarak sahadan 3‘lık galibiyetle ayrıldı.

OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle ligdeki 9 mağlubiyetini aldı. TuruncuSiyahlılar B Grubunda oynadığı 13 maçta 4 galibiyeti ve 9 mağlubiyet aldı.

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