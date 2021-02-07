Uğurlu 13. kez Kayserispor maçını yönetecek

Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 13. kez Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig’in 24. haftasında Erzurum’da oynanacak B.B.ErzurumsporKayserispor maçının hakemi olarak atanan Yaşar Kemal Uğurlu, ilk kez iki takım arasındaki bir maçı yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar 3 kez B.B.Erzurumspor’un maçını yönetirken 12 kez de Kayserispor’un maçında düdük çaldı. Hes Kablo Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği müsabakalarda sadece 4 kez kazanabildi.
Hes Kablo Kayserispor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 12 maçta 4 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor’a 30 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 19 sarı kart 1 kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak Kayserispor’un İzmir’de oynadığı ve 11 berabere kaldığı Göztepe maçını yönetmişti. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
GöztepeKayserispor 11
KayserisporKasımpaşa 10
KayserisporBaşakşehir 11
KayserisporBursaspor 11
BeşiktaşKayserispor 20
BursasporKayserispor 10
KayserisporBeşiktaş 11
KayserisporAntalyaspor 20
KayserisporBursaspor 20
AkhisarsporKayserispor 00
KayserisporAkhisarspor 02
Mersin İYKayserispor 12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.