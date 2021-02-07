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4 ayda 3 milyon liralık ciro yaptılar Pandemi döneminde fabrika gibi çalışan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği kolonya, maske ve diğer ürünlerle 3 milyon liralık kazanç elde etti

İHA

4 ayda 3 milyon liralık ciro yaptılar Pandemi döneminde fabrika gibi çalışan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği kolonya, maske ve diğer ürünlerle 3 milyon liralık kazanç elde etti

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi döneminde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve maske üretimi ile 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etti. Okul, salgın döneminde Arimo markası adında Gesi Bağları ismi verilen bir de kolonya üretti.
Salgın döneminde özellikle kimya ve tekstil alanında büyük üretim gerçekleştirdiklerini, öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla adeta fabrika gibi faaliyet gösterdiklerini söyleyen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özgül, "Özellikle kimya alanında 15 öğretmen, 50 öğrenci ile birlikte salgın döneminde çalıştık. Bu kapsamda 200 ton el dezenfektanı, 50 ton sıvı sabun, 50 ton çamaşır suyu, 50 ton yüzey dezenfektanı ve 10 ton ortam dezenfektanı ürettik" dedi.
Üretilen ürünlerin Kayseri'nin yanında diğer illere de gönderildiğini ve pandemi sürecinde Covid19 ile mücadeleye katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Özgül, "Bu süre içinde tekstil bölümünde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bahamettin Karaköse’nin katkıları ile maske makinesi aldık ve üretimini gerçekleştirdik. 4 ay gibi bir süre içinde 2 milyonuncu maskemizi ürettik ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na hediye ettik. Salgın döneminde hem öğrencilerimize katkı hem de ülkemize fayda sağlamak açısından önemli çalışmalar yaptık. 4 ayda 3 milyon ciroya ulaştık. Bu sürede öğrencilerimize asgari ücret ödedik ve aile bütçesine katkıda bulunmalarına yardımcı olduk" diye konuştu.
Kimya teknolojisi alanında da Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne has bir koku geliştirdiklerini açıklayan Okul Müdürü Özgül, "Bu konunun ismini Gesi Bağları koyduk. Bu koku ile kolonya üretimine başladık ve çok ilgi gördü. Kayseri’ye özgü bir isim olsun istedik. Arimo okulumuzun tescilli markası ve bu marka adı altında kolonyaya Gesi Bağları ismini koyduk" dedi.
Okulun Kimya Bölüm Şefi Erdal Ertaş ise, “Pandemi sürecinde ilk olarak en çok el dezenfektanı ürettik. Diğer illerin okullarına da dağıttık. Sıvı sabun, yüzey temizleyici ve kolonya ürettik. Yoğun dönemde 21 öğrenci ile çalışmıştık. Şu anda biraz daha azaldı virüs ve 7 kişi ile çalışıyoruz" diye konuştu.
Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Halil Akbıyık da, “Biz burada yaklaşık 4 aydır maske üretimi yapıyoruz. 4 öğretmen ve 10 öğrencimiz var. Çalışma saatlerimiz esnek ve canlı dersleri olduğu zaman bilgisayar sınıfında EBA’dan canlı derslerine giriyorlar. Hijyen çok önemli bu salgın döneminde, mümkün olduğu kadar hijyen kurallarına dikkat ediyoruz ve güvenli şekilde maskelerimizi kullanıma sunuyoruz" diyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Tekstil bölümünde maske üretiminde çalışan 11. sınıf öğrencisi İlayda Keskin, “5 ay oldu çalışalı ve çalışma saatlerimiz uygun. Evim yakın, otobüsle geliyorum. Ailem de burada çalışmama olumlu bakıyor, onlara yük olmuyorum. Çalıştığım için bana saygı duyuyorlar. Aylık 2 bin 500 TL alıyorum. Günde 2 bin maske yapabiliyorum. Çalışmaktan mutluyum ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı ve kendi paramı kazanmayı öğreniyorum” dedi.
Maske üretiminde çalışan tekstil bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Yasin Bulut ise, “4 aydır burada çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum. Kazandığım para ile aileme destek oluyorum ve onların yükünü hafifletiyorum. Günde 2 bin 500 maske yapabiliyorum. Öğretmenlerimin böyle çalışma imkanı vermeleri, hem okurken hem de para kazanmak bana gurur veriyor. Öğretmenlerime bana böyle bir imkan verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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