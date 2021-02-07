Başkan Özdoğan, mahalle halkıyla buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, pandemi şartlarına rağmen mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, mahalle halkını ziyaret ederek vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Başkan Özdoğan, mahalle halkına hijyen seti, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Başkan Özdoğan’ın ziyaretine Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cemile Taş eşlik etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti.

Mahalle halkından Şenay Çat ve Gülhanım Keskin Başkan Özdoğan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretler hakkında açıklama yapan Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

‘’Bugün Kültür müdürümüz ile birlikte Hacılarımızın güzel insanlarıyla bir araya gelerek hasbihal imkanı bulduk. Gezilerimizde ev halkını ziyaret ederek onların bizlerden isteklerini değerlendirme imkanı bulduk. Gezdiğimiz yerlerde mahalle halkımızla görüşerek taleplerini dinliyor ve onlara yardımcı oluyoruz.’’

Başkan Özdoğan ayrıca ‘’Hacılar Belediyesi olarak bahar ayıyla birlikte çalışmalarımızda hız kazanacak, mahallelerimizin eksiklerini de tamamlayacağız. Bizler her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.’’ dedi.

Başkan Özdoğan gittiği mahallelerde vatandaşlara hijyen seti de dağıttı.

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