Türkiye'de yılda 185 bin kişi kanser oluyor Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Erken tanı milyonlarca insanın şifa bulmasını sağlayacak"

Türkiye'de yılda 185 bin kişinin kansere yakalandığını açıklayan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Erken tanı konulursa dünyada milyonlarca insan şifa bulacak" dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, dünya yüzünde kanser yapıcı faktörlerin artması gibi sebeplerden dolayı kanserin, ölüm sebepleri arasında 2 yada 3. sırada bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özdemir, "Bu hastalıkla ilgili olarak Türkiye dahil 720 ülkede Uluslararası Kanserle Mücadele Derneği uğraş veriyor. Türkiye'de de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.

"Kanserin oluşmasını engellemek başta gelen faaliyettir" diyen Prof. Dr. Özdemir, "Bu nedenle bizim kanser yapıcı etkenlerden, çevre duyarlılığı, insanların hayat tarzı, alışkanlıkları gibi bunlardan hangisini yaparsanız veya yapmazsanız kanserden korunursunuz diye çağrı yapıyoruz. Yaptığımız bu çağrılar dikkate alınırsa 2030 yılında bu kanserlerin yüzde 25’i oluşmayacak. Türkiye’de yılda 185 bin kişi kanser oluyor, bunun 3’te biri oluşmayınca manevi yükünden ve tedavi masraflarında milletimiz kurtulmuş olacak. Biz öncelikle vatandaşları kanserden korunma ve sakınma ile ilgili bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen kanser oluyorsa insanlar, erken tanı konusu çok önemli. Erken tanı konulursa bu da çok büyük oranda milyonlarca insanın şifa bulmasına yarayacak bir metot" ifadesinde bulundu.

Dernek olarak, ileri devre kanser olan hastaların hayat standartlarını artırmak, insani haklarını veya hukuklarını, ailelerinin yükünü hafifletmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Prof. Dr. Özdemir, "Avrupa'da kurulan ileri devre kanser hastalarının ağrısız, acısız, yatak yaraları ile ilgilenen bir kurum var. Türkiye'de olmayan bu kurumu Kayseri'ye kavuşturmak için girişimlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi bunun yapımını üstlendi. Ümit ederiz ki bu yapılacak ve kanser hastaları ile ailelerinin yükü çok hafifleyecek" diye konuştu.

Kanserlerin sadece yüzde 10'unun genetik mutasyonla ilgili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, tütün ve alkol kullanımının tüm kanser ölümlerinin yüzde 27'sinden sorumlu olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özdemir, "düşük ve orta gelirli ülkelerde kanserin önlenmesine yapılacak 11 milyar dolarlık yatırım, kanser tedavisi maliyetinden 100 milyon dolara kadar tasarruf sağlayabilir. Gelişmiş dünyada son 10 yılda kızların insanpapilloma virüsüne karşı aşılanması 300 binden fazla kanser vakasının önlenmesini sağlayabilir. Kanser teşhisi konulduktan sonraki 5 yıl içinde 48.3 milyon insanın tümü, bir insan zinciri oluşturmak için el ele tutuşsaydı dünyayı bir turdan fazla çevrelerdi. Kanser ölümlerinin yüzde 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır. dahası, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser hastalarının yüzde 90'ı kanserin temel tedavi yöntemi olan radyoterapiye erişememektedir" dedi.

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