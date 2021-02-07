Talas’ın sokaklarına hijyen ve güzel kokular hakim

Talas Belediyesi tarafından geçen yaz başlatılan çöp konteyneri parfümleme ve yıkama uygulaması kış mevsiminde de devam ediyor. Kayseri’de ilk olarak Talas Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla hem hijyenik ortam oluşturuluyor hem de sokaklar, konteynerlerden yükselen çöp kokularından arındırılıyor.

Çöp toplama araçlarına ilave edilen sistemle araçlar ve konteynerlere özel kokular sıkılırken, konteyner yıkama aracıyla da virüs ve bakterilere karşı da temizliği sağlanıyor. 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı konteyner parfümleme uygulaması sayesinde yaz ayları başta olmak üzere yıl boyunca çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarından yayılan kötü kokuların önüne geçilmiş oluyor. Oldukça da ekonomik olan sistemde, parfümün 1 litresiyle yaklaşık 2 hafta boyunca uygulama yapılabiliyor.

Öte yandan çöp konteyneri yıkama aracıyla da düzenli aralıklarla konteynerler yerine ve hızlı bir şekilde yıkanarak hijyeni sağlanıyor. 2020 yılında konteyner yıkama aracını filosuna katan Talas Belediyesi, pandemi ortamının yaşandığı bu günlerde hijyeni en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

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