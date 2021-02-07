Kayserili atlet, 18 yaşında U-20 Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili atlet Atila Göktuğ Taşdelen, İstanbul’da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 2.08’lik atlayışı ile 13 Şubat’ta Bulgaristan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

U20 Türkiye Salon Şampiyonası İstanbul’da yapıldı. Şampiyonada piste çıkan Kayserili 18 yaşındaki atlet Atila Göktuğ Taşdelen yüksek atlamada elde ettiği 2.08’lık derece ile Türkiye şampiyon olmayı başardı. Bu başarısı ile birlikte Atila Göktuğ Taşdelen, 13 Şubat’ta Bulgaristan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılma hakke elde etti.

Yine İstanbul’da yapılan Türkiye Rekor Denemesi Yarışları’nda 2.06 atlayan Taşdelen bu başarısı ile 1314 Ağustos tarihleri arısında İtalya’da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na da katılma hakkı elde etmişti. Şu anda Avrupa’da yaş grubunda ilk sırada yer alan Atila Göktuğ Taşdelen, son derecesi ile madalya umutlarını arttırdı.

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