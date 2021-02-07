Türkiye'nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı

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Erciyes Dağı'nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye'nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.

Erciyes A.Ş. yetkilileri, Ottoman pistini kullanan adrenalin tutkunlarını işaretlenmiş alanların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

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