Türkiye'nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı

Erciyes Dağı'nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye'nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.
Erciyes A.Ş. yetkilileri, Ottoman pistini kullanan adrenalin tutkunlarını işaretlenmiş alanların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.