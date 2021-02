70 yıldır ölenlerin fotoğraf arşivini ve hava durumunu not alıyor 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, Tomarza ilçesine ait tuttuğu arşiv büyük ilgi görüyor

94 yaşında Tomarzalı Sami Helvacıoğlu askerden geldikten sonra Tomarza ilçesinde ölen kişilerin fotoğraflı arşivini tuttuğu gibi aynı zamanda geçmişten bu güne kadar ilçede yaşanan hava olaylarının notunu tuttu.

Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde ikamet eden 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu geçmişten bu güne kadar gerek ilçe merkezinde gerekse ilçeye bağlı tüm köylerde ölen kişilerin resimli arşiv kayıtlarını tuttuğum gibi aynı zamanda geçmişten bu güne kadar ilçede yaşanan hava olaylarının kayıtlarını tutması ile gündeme geldi.

Sami Helvacıoğlu, "Ben gençlik yıllarında arıcılık ile uğraşmaktaydım. Şimdi yaşım itibari ile malumunuz birde salgın hastalığı nedeni ile dışarı çıkamıyorum. Arıcılık ile uğraştığımızdan dolayı bizler için hava olayları çok önemli olduğu için askerden geldikten sonra günlük olarak hava olaylarını not aldım. Yani eskiden teknoloji yoktu. Şimdi maşallah her şey var. Bana, 5060 yıl önce hava bugün nasıldı diye sorsanız hemen arşivimden açar bugün havanın nasıl olduğunu size söylerim. Mesela örnek verecek olursak; bu gün günlerden 7 Şubat Peki 50 yıl geriye gidip 7 Şubat günü hava nasılmış sizlere hemen söyleyeyim. 7 Şubat 1971 yılında hava kar yağışlı ilçede yaklaşık 35 cm. kar kalınlığı var halen kar yağmaya devam ediyor" dedi.

Helvacıoğlu, "Arıcılık ile uğraşanlar çok iyi bilir; arı soğuğu sevmez. Arı, havanın sıcak olduğu çiçeklerin bol olduğu yerde olması lazım. Bu yüzden hava durumu notumu alarak Arı’yı ne zaman Tomazra’ya getireceğimi biliyordum" diye konuştu.

Helvacıoğlu, "Öte yandan hava durum olaylarını not alırken madem bununla uğraşıyorum birde gerek ilçe merkezinde gerekse ilçemizde bağlı köylerimizde ahirete göç edenlerin vesikalık resmine ulaşarak arşivime kayıt ediyorum. Bu arşivimi de yaklaşık 70 yıldan bu yana tutuyorum. Çocuklarıma ve torunlarıma vasiyet ettim bende öldükten sonra bu arşivi onlar tutmaya devam edecekler" ifadesinde bulundu.

