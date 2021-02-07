6 bin adet saman balyası yanan çiftçiye devlet sahip çıktı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım sigortası çok önemli"

Kocasinan ilçesinde 6 bin adet saman balyası yanan çiftçiyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım sigortasının önemine dikkat çekti.

Kocasinan ilçesine bağlı Hırka mahallesinde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hidayet Demirtaş'a ait arazide depolanan 6 bin adet saman balyası çıkan yangında kül oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeDemirtaş'ı ziyaret ederek olayla ilgili olarak bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin tarım sigortası TARSİM yaptırmaları, bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Devlet olarak çiftçimize gereken desteği yapılan incelemeler sonrasında sağlayacağız" diye konuştu.

6 bin saman balyası yanarak kül olan Hidayet Demirta, "Allah'ım bu şekilde bir sıkıntıyı kimsenin başına vermesin. Devletimiz yanımızda köylülerimiz yanımızda hepsine tek tek teşekkür ederim." diye konuştu.

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