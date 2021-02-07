Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun eğdi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu’nda 14. Hafta maçında kendi sahasında Kocaeli BŞB Kağıtspor’a 31 mağlup oldu

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Melikgazi Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu’nda 14. Hafta maçında kendi evinde Kocaeli BŞB Kağıtspor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve toplamda 98 dakika süren karşılaşmada rakibine 31 yenildi. Konuk ekip setlerde 1925, 2520, 1825, 1825’lik üstünlük kurarken, Melikgazi Belediyespor ligde 12. yenilgisini aldı.

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