Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi 28 kez sallandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi dün geceden bu yana 28 kez sallandı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre Kayseri'nin merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıoğlan ilçesinde 3.9 ile 1.2 arasında dün geceden bu yana 28 sarsıntı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre meydana gelen sarsıntılarda herhangi can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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