Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'nin tarihi animasyonlar serisinde bu hafta İbni Sina ve Itri anlatıldı

İHA

Melikgazi'nin tarihi animasyonlar serisinde bu hafta İbni Sina ve Itri anlatıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında evde çeşitli etkinlikler arayan vatandaşların beğenisine sunulan dünyayı değiştirenler animasyon filmleri her hafta sonu yenileriyle devam ediyor.
"Hazırladığımız animasyonlar ile kültürsanat hizmetlerine katkı sunmaya devam ediyoruz." diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi sürecinde kültür sanata katkı sunmak için hazırladığımız animasyonlar ile bu hafta Itri ve Tıbbın Babası İbni Sina'nın hayatını sosyal medya takipçilerimize sunduk. İnsanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu animasyonları çok sevdi. Her hafta yenisini heyecanla beklediklerini iletiyorlar. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak tarihimizdeki, kahramanlarımızı, padişahlarımızı ve hikâyelere destanlara konu olan şahsiyetleri vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Gençlerimize örnek olacağını düşündüğümüz bu önemli şahsiyetler onların ufkunu açacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki Kayserili paraşütçüden büyük başarı 15 yaşındaki Mehmet Kürşad Yılmaz, Adana'daki şampiyonada Gençler Kategorisinde 2. oldu
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Kayserili paraşütçüden büyük başarı 15 ...
10 yıldır türbelerde gönüllü temizlik yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır türbelerde gönüllü temizlik yapıyor
10 yıldır türbelerde gönüllü temizlik yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır türbelerde gönüllü temizlik yapıyor
28 kez sallanan Sarıoğlan’da vatandaşlar diken üstünde
YEREL HABERLER 28 kez sallanan Sarıoğlan’da vatandaşlar diken ...
Hem okudular hem de para kazandılar Pandemide okullarda dezenfektan ve maske üretimi öğrencilerin gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Hem okudular hem de para kazandılar Pandemide ...
Kayseri OSB Dubai Ticaret Merkezi Körfezin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kayseri OSB Dubai Ticaret Merkezi Körfezin ilgi odağı ...
Erciyes Teknopark Tarafından ERC ile İlgili Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark Tarafından ERC ile İlgili ...
Silviu Lung çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Silviu Lung çalışmalarını sürdürüyor
Kayserispor taraftarları Erzurumspor'a tepkili Kapalı Kale Taraftar Grubu: "Kayserispor'a leke sürülmek isteniyor"
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarları Erzurumspor'a tepkili Kapalı ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Alınan 1 puan çok değerli"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Alınan 1 puan çok ...
İlhan Parlak 2. golünü attı
YEREL HABERLER İlhan Parlak 2. golünü attı
Denis Alibec Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Denis Alibec Kayseri’ye geldi
Kayserispor Kulübü Erzurumspor’u mahkemeye verecek
YEREL HABERLER Kayserispor Kulübü Erzurumspor’u mahkemeye verecek
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi 28 kez sallandı
YEREL HABERLER Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi 28 kez sallandı
Kayserispor, B.B. Erzurumspor´un şaibe iddiasına yanıt verdi
YEREL HABERLER Kayserispor, B.B. Erzurumspor´un şaibe iddiasına ...
Polisten kaçan ehliyetsiz Suriyeli iki gence 5 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz Suriyeli iki gence 5 bin ...
Lider Develi Belediyespor, evinde rahat kazandı
YEREL HABERLER Lider Develi Belediyespor, evinde rahat kazandı
Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı Sarız ilçesine yapılan helikopter pisti sevk sıkıntısını gideriyor
YEREL HABERLER Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı Sarız ...
65 yaşındaki kadın kendini asarak hayatına son verdi
YEREL HABERLER 65 yaşındaki kadın kendini asarak hayatına son verdi
Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun eğdi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun ...
Kayseri Gençlik Merkezi, 'Sahne Senin' programına konuk oldu
YEREL HABERLER Kayseri Gençlik Merkezi, 'Sahne Senin' programına ...
6 bin adet saman balyası yanan çiftçiye devlet sahip çıktı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım sigortası çok önemli"
YEREL HABERLER 6 bin adet saman balyası yanan çiftçiye devlet sahip ...
Yeşilhisar'da pancar bedelleri ödendi
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da pancar bedelleri ödendi
Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada