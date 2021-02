Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahsa toplamda 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan ve konutlarında farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunan 4 şahsa, 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası verildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar V.K., U.Y., E.S. ve M.E. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada yerini aldı. Savcının mütalaasını kabul etmeyen ve savunma yapan sanık V.K., “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi.



Bir diğer tutuklu sanık U.Y. ise,” Ben mahkemede bildiğim her şeyi anlattım. Beraatımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu. Tutuklu sanıklardan E.S. ise savunmasında, “Ben olayın içeriğini açıkça anlattım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu satmadım. Ben bunun bağımlısıyım. Evet kullandığımı tasvip etmiyorum. Ben o gün polis çevirdiğinde uyuşturucuyu kendi ellerimle çıkarttım verdim. Ben satıcı isem alıcı nerede? Ben yüce mahkemeden beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık M.E. ise suçsuz olduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatını istedi.



Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanıklar V.K. ve U.Y. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay ve 18’er bin TL para cezası verilirken, sanık E.S. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis 20 bin TL para cezası verildi. Sanık M.E. ise, 'uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 37 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

