Talas Belediyesi'nden gençlere dağcılık eğitimi

Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik “Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık Eğitimi” programı başlatıldı. Talas Belediyesi personeli ve profesyonel dağcı Mahmut Gers tarafından verilen eğitim programının ilkine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede gerçekleştirilen eğitim programında doğa yürüyüşü ve dağcılıkla ilgili teorik bilgiler anlatıldı. Her hafta farklı bir okul ile sürecek eğitim programı 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

“GENÇLERİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ”

Ders öncesi gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, sporun hayata olan etkisine dikkat çekti.

“Sağlam kafa sağlam vücutta olur” sözünü hatırlatan Başkan Yalçın, “Bu pandemi sürecince anlaşıldı ki doğa ile birlikte olmak vazgeçilmez ve önemli unsurdur. İnsanlar doğa ile birlikte olunca mutlu ve başarılı olur. Spor da bu birlikteliği sağlayan unsurlardan birisidir. Hele ki doğada spor daha anlamlıdır. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ denir ya hakikaten doğada yürümek, doğayla barışık olmak, mutluluk vesilesidir” dedi.

Gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Yalçın şunları söyledi: “Sevgili gençler, sizler bizim için önemlisiniz. Bizim büyüklerimiz bize ‘Gençleri olmayanın geleceği olmaz’ derdi. Buradaki hedefimiz “Sağlıklı gençler, sağlıklı nesiller” parolasıyla eğitim programlarımızı devam ettirmek. Hepinize başarılar diliyorum.”

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