Kayserili sporcular atletizm şampiyonasına damga vurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U20 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular şampiyonaya damga vurdu.

0507 Şubat 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen U20 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporculardan yüksek atlamada yarışan Atilla Göktuğ Taşdelen 2.08’lik derecesiyle şampiyon oldu. Altın madalyanın sahibi olan Atilla Göktuğ Taşdelen elde ettiği bu derece ile 13 Şubat 2021 tarihinde Sofya’da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

3000 metrede yarışan sporcu Burcu Subatan ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Burcu Subatan 20 Şubat 2021 tarihinde Türkiye’de yapılacak olan Büyükler Şampiyonasında milli formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Sporculardan Cihat Ulus ise 3000 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Cihat Ulus elde ettiği bu derece ile milli takım kadrosuna aday oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Cemal Koşmaz, Fatih Karaca ve Zehra Polat Şarvan’ı, İl Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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