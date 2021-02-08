Melikgazi'nin parklarına ağaç ve süs bitkisi dikimi başladı

2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan eden Melikgazi Belediyesi bir yılda diktiği 70 bin ağaca ilave olarak 2021 yılında da parklara ağaç ve süs bitkisi dikimine devam ediyor.

İlçeye 1550 yaş arası büyük ağaçlar kazandırarak Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillenmesini sağlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Fidan değil devasa ağaçlar diktik. İlçemizin birçok noktasına devasa çınar, ıhlamur, leylandi, akçağaç gibi çeşitli türde ağaçlar dikildi. Bir yıl içinde 1550 yaş arası 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Melikgazi ağaçlandırmada 15, 20 yıl öne geçti. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri için yaptığımız parklarımızda ağaç dikim çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda ağaç dikimine başlayarak tüm parklarımızda da devam edeceğiz. Parkımıza 900 gümüşi taflan, 480 altuni taflan, 60 alev çalısı, 20 piramit gümüşi taflan, 250 piramit altuni taflan, 420 top mazı, 600 smartgard mazı, 300 piramit mazı gibi çeşitli türde ağaç ve süs bitkisi diktik. Birçok noktada ağaçlandırma çalışmaları devam edecek." dedi.

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