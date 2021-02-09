Sarıoğlan 2.7 ile sallandı

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saat 07:07'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan bir saat sonra ise Sarıoğlan bu sefer 2.2 ile sallandı.

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