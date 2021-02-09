TOBB'dan KTO'ya 5 yıldızlı A sınıfı akreditasyon sertifikası

Hizmet kalitesini Avrupa standartlarına taşıyan Kayseri Ticaret Odası’na (KTO), 5 yıldızlı A sınıfı Akreditasyon Sertifikası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi yenileme denetimlerini başarıyla tamamlayan Kayseri Ticaret Odası, 5 yıldızlı A Sınıfı Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı.

Kayseri Ticaret Odası’nda Denetçi Ayşe Nur Atay tarafından denetimler yapıldı. Denetim, Oda hizmet binasında Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Denetçi Atay’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başladı. Akreditasyon standardında yer alan 13 farklı kriterle ilgili, Kalite ve Akreditasyon, Bilgiİşlem, BasınYayın, Etkinlik ve Organizasyon, Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri, Projeİstatistik, Yazı İşleri ve Mali İşler ve İnsan Kaynakları birimleri standart sorularının tek tek yöneltilmesiyle 2 gün boyunca denetlendi.

Denetimler sonucu Kayseri Ticaret Odası’nda 75 adet iyi uygulama tespit edildi. Denetçi Ayşe Nur Atay, sistemli ve özverili olarak yürütülen ekip çalışmalarından dolayı çalışanları ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sertifika töreninde Avrupa standartlarında hizmet sunmayı sürdüren Kayseri Ticaret Odası’nı tebrik ederek “A Sınıfı Akreditasyon” sertifikasını Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’a takdim etti.

TOBB Akreditasyon sistemine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’da “Akredite Oda” ünvanı ile hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

KTO’da yapılan denetim ile “A Sınıfı Oda” ünvanı ile çıtayı yukarı çıkararak üyelerine hizmet verildiğini belirten Başkan Gülsoy şunları söyledi:

“Akreditasyon Sistemi, Oda/Borsa kalitelerinin iyileştirilmesinde önemli bir rolü vardır. Düzenli olarak yapılan denetimler sonucu Oda/Borsalara A, B ve C Sınıfı akredite oda ünvanı verilmektedir. Odamızda yapılan bu belge yenileme denetiminde de, lobicilik faaliyetlerinden üye ilişkilerine, mevzuatlara hâkimiyetten, ticaretin gelişmesine dair yaptığımız faaliyetleri örnek çalışmalar ve belgeleriyle anlattık. Yapılan denetim sonucu, A sınıfı 5 yıldızlı akredite oda ünvanını aldık. Üyelerimize birinci sınıf hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu düşünceyle, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. Başta çalışmaların yürütülmesinde emeği olan oda personelimize, vizyoner bakış açılarıyla Yönetim Kurulu üyelerimize ve Meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

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