Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kitij Laksa, sağlık kontrolünden geçti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Letonyalı 1996 doğumlu oyuncu Kitija Laksa’yı transfer etti. Letonya Milli takımında da forma giyen başarılı oyuncu Kitija Laksa, sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Laksa, "Buraya geldiğim için mutluyum. Yeni bir şehir demek, yeni bir fırsat demektir. Heyecanlıyım, umarım takıma yeni bir şeyler katabilirim ve daha çok galibiyet alabiliriz. Ligi tanıyordum ve takip ediyordum. Takımı da diğer Avrupa takımları gibi takip etmeye çalışıyordum" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.