"Boşanma aşamasında olduğum için kullanıyorum" dedi 8 yıl 4 ay ceza aldı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan şahsa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık D.A. mahkeme salonunda hakim karşısına çıkarken, sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık D.A. savunmasında, “Eşimle boşanma aşamasında olduğum için uyuşturucu kullanıyorum. Uyuşturucuyu kendim için yanımda taşıyordum. Ben uyuşturucu ticareti yapıyor olsam, üzerimden daha çok uyuşturucu çıkması gerekmez mi? Pişmanım, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık D.A.’ya ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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