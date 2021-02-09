Uyuşturucu kullanıcısı şahsa 3 yıl hapis cezası

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Kayseri’de uyuşturucu kullandığı tepsi edilen şahsa 3 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuksuz sanık Y.A. sağlık sorunları nedeni ile duruşmaya katılamazken, sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Savcılık mütalaasını kabul etmeyen sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçtan beratını istediğini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.A.’ya ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

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