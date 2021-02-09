Kayseri Basketbol'da Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Letonyalı Kitija Laksa, sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi Kitija Laksa, Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan 24 yaşındaki guard, "Yeni bir ülkede olduğum için heyecanlıyım. Türkiye ligi kaliteli ve üst düzey basketbol oynanan bir lig. Buraya geldiğim için mutluyum. Yeni bir şehir demek, yeni bir heyecan demek. Heyecanlıyım ve umarım takımı katkı sağlayıp ligde üst sıralara taşımakta yardımcı olurum. Ligi tanıyorum ve takımı da takip ediyordum. Türkiye'de çok kaliteli, çok iyi takımlar var. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-09 14:18:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.