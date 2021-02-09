Kayseri'de 46 bin 406 kişi aşılandı

Covid19'la mücadele çerçevesinde Kayseri'de koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 46 bin 406 kişiye ulaştı.

Kayseri'de 14 Ocak 2021 tarihinde ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Aşı uygulamasının Türkiye genelinde başlamasından itibaren Sağlık Bakanlığı verelerine göre ülke genelinde 2 milyon 748 bin 830 kişi aşılandı. Kayseri'de ise aşılanan kişi sayısı 46 bin 406 kişiye ulaştı.

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