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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha

İHA

Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha

Talas Belediyesi havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte ağaç dikim çalışmalarına da hız verdi.
İlçenin dört bir tarafıyla birlikte Ali Dağı’nda da ağaç dikimi gerçekleştiren Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşık 500 adet meyve ağacını toprakla buluşturdu.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkbahçe ve yeşil alan çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “İlçemizde adeta her boş bulduğumuz alana park yapıyoruz. 2020 yılında 17’si Mevlana Mahallesi’nde olmak üzere toplam 19 park ve 60 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 25 bin geniş ve iğne yapraklı ağaç, 50 bin süs bitkisi ve çalı ile 75 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktik. 30 bin metrekare çim alan oluşturduk. Bu yıl da havaların iyi gitmesiyle birlikte ağaç dikimlerine başladık. Ekiplerimiz şu anda Ali Dağı’na 500 adet meyve ağacı dikiyor” dedi.
Yeşil alan miktarında önemi oranda artış sağladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Talas’ta şu anda 1 milyon 574 bin metrekare yeşil alanımız var. Bu da kişi başına 9,6 metrekareye tekabül ediyor. Bunu daha üst noktalara çıkarmak için yine bu yaz dönemini de ağaç dikerek, park yaparak geçireceğiz inşallah. Özellikle Ali Dağı’nda ağaçlandırmayla ilgili önemli projelerimiz var.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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