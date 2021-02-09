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Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

DHA

Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı


İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
Ligin 24'üncü haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 günlük aradan sonra MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu, savunma-hücum ve şut çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-09 16:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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