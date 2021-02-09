Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 24'üncü haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 günlük aradan sonra MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu, savunma-hücum ve şut çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-09 16:49:53



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