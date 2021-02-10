Kayseri’de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “Kayseri’de 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “Kayseri’de 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı”

İHA

Kayseri’de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “Kayseri’de 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı”

2020 yılında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri’de 63 bin 465 kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belirterek, “282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı” dedi.
2020 yılında başvuru yapan 21 bin 807 kişinin işe yerleştirildiğini söyleyen Ayşe Ak, “2020 yılı korona virüs salgını nedeni ile oldukça zor bir yıl olarak tarihe geçti. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işgücü piyasası da pandemi şartlarından belli alanlarda olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuz etkiyi en aza indirebilmek adına İŞKUR olarak çok yoğun ve üstün bir gayretle çalıştık. 2020 yılı faaliyetlerimizden kısaca bahsedecek olursak 2020 yılında, kurumumuza 85 bin 861 kişi işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunmuş olup, kurumumuzda toplam işsiz sayısı 44 bin 218, kayıtlı işgücü sayısı ise 96 bin 575 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 29 bin kişilik açık iş ilanı alınmış ve bu ilanlara toplam 111 bin 520 yönlendirme yapıldı. Bu yönlendirmeler sonucunda 21 bin 807 kişi kurumumuz aracılığı ile işe yerleştirilmiştir. Bu yıl kurumumuzun iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinde faydalanan kişi sayısı 54 bin 617 kişi olarak gerçekleşti. 2020 yılı içerisinde, bin 929 kişi ilk kez almış oldukları engelli raporunu ibraz ederek kurumumuza başvuruda bulundu. Bu başvurularla birlikte İl Müdürlüğümüzde kayıtlı engelli işgücü sayısı 2 bin 53, kayıtlı engelli işsiz ise 846 kişi olarak gerçekleşti” dedi.
Ak, geçmiş dönemlerde dahil toplam , 81 milyon 581 bin 387 TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldığını söyleyerek, “2020 yılında aktif işgücü programlarımız çerçevesinde, 894 farklı grupta düzenlediğimiz meslek eğitim kurslarımızdan bin 847 kişi, işbaşı eğitim programlarımızdan da 2 bin 74 olmak üzere toplam 3 bin 921 kişi faydalandı. Bu kurslara katılan kursiyerlerimizden bin 486 kişi istihdam edildi. Yaklaşık bin 500 kişinin ise eğitimleri devam ediyor. Açtığımız meslek eğitim kursları vasıtası ile üretilen 5 milyonun üzerinde maske kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. 2020 OcakAralık döneminde işini kaybeden ve işsizlik sigortasında faydalanmak amacıyla 21 bin 404 kişi başvuruda bulunmuş olup, bunlardan hak eden 7 bin 216 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Geçmiş dönemlerden süre gelen ve başvurularda dahil edildiğinde toplam 17 bin 252 kişiye, 81 milyon 581 bin 387 TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldı” dedi. Kayseri’de 63 bin 465kişiye 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldığını söyleyen Ayşe Ak, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Aynı dönemde kısa çalışma ödeneği için 8 bin 247 işyeri başvuruda bulunmuş, işyerlerinden başvurusu mevzuata göre kabul edilen işyerlerinde çalışan toplam 63 bin 465 kişiye, 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı dönemde işverenin başvurusu üzerinde, ücretsiz izne ayrılan 29 bin 770 kişiye toplam 81 milyon 367 bin 165 TL nakdi ücret ödemesi yapıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına ...
Talas Kaymakamı Dönmez'den Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Talas Kaymakamı Dönmez'den Başkan Palancıoğlu'na ...
Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün ...
Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha
YEREL HABERLER Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha
Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ tutuyor
YEREL HABERLER Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ ...
Kayseri'de 46 bin 406 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 46 bin 406 kişi aşılandı
Kayseri Basketbol'da Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'da Kitija Laksa sağlık kontrolünden ...
Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan esnafı denetledi
YEREL HABERLER Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan ...
Büyükkılıç'tan 56.2 milyon TL değerinde atıksu arıtma tesisi açıklaması
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 56.2 milyon TL değerinde atıksu arıtma ...
Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL'lik mal çaldı
YEREL HABERLER Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL'lik mal ...
Saman balyaları yanan vatandaşı devlet sahipsiz bırakmadı
YEREL HABERLER Saman balyaları yanan vatandaşı devlet sahipsiz ...
Uyuşturucu kullanıcısı şahsa 3 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanıcısı şahsa 3 yıl hapis cezası
"Boşanma aşamasında olduğum için kullanıyorum" dedi 8 yıl 4 ay ceza aldı
YEREL HABERLER "Boşanma aşamasında olduğum için kullanıyorum" dedi 8 ...
Doğaya ve Çevreye değer veren belediyeden leylekler için güvenli yuva
YEREL HABERLER Doğaya ve Çevreye değer veren belediyeden leylekler ...
Koramaz Vadisi Lavanta Yağı ve Kolonyası üretildi
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi Lavanta Yağı ve Kolonyası üretildi
Melikgazi Belediyesi Danişmentgazi Mahallesi'nde okul yapacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Danişmentgazi Mahallesi'nde okul ...
14 Şubat öncesinde güle zam Kayseri'de geçtiğimiz sene 10 TL'den satılan gül, bu sene 20 TL'den satılacak
YEREL HABERLER 14 Şubat öncesinde güle zam Kayseri'de geçtiğimiz ...
Kitij Laksa sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kitij Laksa sağlık kontrolünden geçti
Lider Develi Belediyespor haftayı BAY geçecek
YEREL HABERLER Lider Develi Belediyespor haftayı BAY geçecek
Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
Pazarda zam şampiyonu salatalık oldu
YEREL HABERLER Pazarda zam şampiyonu salatalık oldu
Kayseri polisinden 21 adrese eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Kayseri polisinden 21 adrese eş zamanlı operasyon
Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı