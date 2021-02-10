Büyükkılıç: "Melikgazi'mi şehrimizin yüz akı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nde 2020 yılı değerlendirme ve 2021 yılı yatırım toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin şehrin yüz akı olan çalışmalar yaptığını vurguladı.

2021 yılında ilçeleri tek tek ziyaret ederek, talepleri yerinde dinlemeyi ve çözüm üretmeyi sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu kez durağı, kentin metropol ilçelerinden Melikgazi ilçesi oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve Melikgazi İlçe Koordinatörleri Vedat Arıkan, Nuh Kurtsoy ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin şehrin yüz akı olan çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla istişare edip, KASKİ’mizle, elektrik şirketimizle, Kayserigaz ile olan çalışmaları da takip etmek suretiyle neler yapacağımızı tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız bizleri seven, güvenen, oylarıyla hizmet etmemize vesile olan hemşerilerimize layık olma yolunda irade göstermek, onların güvenini sarsmamaktır. Çok şükür onları bugüne kadar mahcup etmedik, bundan sonra da yine onlara layık olma yolunda mazeretlere sığınmadan çalışmalarımızı yapma yönünde gayret göstereceğiz. Değerli başkanımıza ve ekibine şimdiden teşekkür ediyor, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, Başkan Büyükkılıç’ı kendi evinde misafir ettiklerini belirterek, “Memduh başkanımı uzun süre görev yaptığı evinde misafir ediyoruz. 2020 yılında neler yaptık ve 2021’de neler yapacağız, bu çalışmaları masaya yatıracağız. Büyükşehir’imiz ve bağlı kuruluşları ile birlikte el ele verip, ortak çalışmalar içerisinde Kayseri’mizin, Melikgazi’mizin menfaatine güzel hizmetler ve çalışmalar yapacağız” dedi.

Ziyaret öncesi Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Nikah Salonu’nda Aydınak ve Yorulmaz ailelerinin evlatları Abdussamed ve Beyza’nın nikah akidlerini gerçekleştirerek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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