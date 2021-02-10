Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

DHA

Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası


KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde ağızlarından köpük çıkan 3 sokak köpeğinin zehirlenerek, öldürüldüğü iddia edildi. Sokak köpeklerinin yiyecek ihtiyacını karşılayan hayvan sever İhsan Badal, "3 köpek ağızları köpük içinde feryat edip, acı çekiyorlardı. Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzgünüm" dedi.
Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda 3 sokak köpeğini can çekişirken gören hayvan sever İhsan Badal, polis ve veterinere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlendiğini belirledi. Yaklaşık yaklaşık 4 saat can çekişen köpekler, telef oldu. Bu anlar ise, vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi. Polis, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Telef olan köpekler ise, hayvan severler tarafından gömüldü. Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan İhsan Badal, yaşanan olayla ilgili olarak, "2 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi. 3 tane köpeğim zehirlenerek, öldü. Olay günü evdeydim. Köpeklerin yoğun bir şekilde havlaması üzerine dışarı baktım. 3 köpek ağızları köpük içinde feryat edip, acı çekiyorlardı. Panik olup hemen dışarı çıktım. Müdahale etmeye çalıştım. Ayran, yumurta ve yoğurt vermeye çalıştım. Ancak hiçbir şekilde faydası olmadı. Sonrasında olayı polis ekiplerine bildirdim. Veteriner gelene kadar ise, 2 köpeğim ölmüştü. Diğer köpeğimi ise, hayata döndürmek için çok uğraştık. Ancak onu da kurtaramadık. Köpeklerimin tek suçu gelip bir lokma ekmek istemesiydi. Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzgünüm" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
-Köpeklerin can çekişirken görüntüsü
-Vatandaşların müdahale sırasında konuşması
-İhsan Badal ile röportaj
-Genel detay
Süre:721 MB
Haber-Kamera:Özer KAYA/KAYSER, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA
2021-02-10 13:48:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Melikgazi'de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi ...
Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı
Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası
Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında ...
Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı 23 yaşındaki oto tamircisi Yasin Abravcı, yaptığı yenilikle aracını telefonla çalıştırabiliyor ve bir çok özelliği cep telefonu ile yönetebiliyor Yaklaşık 2 bin TL harcayarak lüks otomobillerde bulunmayan özellikler yükleyen Abravcı'nın otomobilini görenler hayretler içinde kalıyor
YEREL HABERLER Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes ...
Büyükkılıç: "Melikgazi'mi şehrimizin yüz akı"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Melikgazi'mi şehrimizin yüz akı"
Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında ...
Melikgazi-Büyükşehir işbirliği toplantısı
YEREL HABERLER Melikgazi-Büyükşehir işbirliği toplantısı
Tomarza'da çiçekçiler 14 Şubat'a hazır
YEREL HABERLER Tomarza'da çiçekçiler 14 Şubat'a hazır
Başkan Büyüksimitci’den Kamu Bankalarına Teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci’den Kamu Bankalarına Teşekkür
Kayseri’de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak: “Kayseri’de 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı”
YEREL HABERLER Kayseri’de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden ...
Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Cabbar’dan POMEM Özel Yetenek Sınavına ...
Talas Kaymakamı Dönmez'den Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Talas Kaymakamı Dönmez'den Başkan Palancıoğlu'na ...
Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün ...
Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha
YEREL HABERLER Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı daha
Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ tutuyor
YEREL HABERLER Kayseri’de Doğu Türkistanlı kadınlar ‘aile nöbeti’ ...
Kayseri'de 46 bin 406 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 46 bin 406 kişi aşılandı
Kayseri Basketbol'da Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'da Kitija Laksa sağlık kontrolünden ...
Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan esnafı denetledi
YEREL HABERLER Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan ...
Büyükkılıç'tan 56.2 milyon TL değerinde atıksu arıtma tesisi açıklaması
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 56.2 milyon TL değerinde atıksu arıtma ...
Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL'lik mal çaldı
YEREL HABERLER Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL'lik mal ...
Saman balyaları yanan vatandaşı devlet sahipsiz bırakmadı
YEREL HABERLER Saman balyaları yanan vatandaşı devlet sahipsiz ...
Uyuşturucu kullanıcısı şahsa 3 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanıcısı şahsa 3 yıl hapis cezası