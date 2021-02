Kayseri´de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde ağızlarından köpük çıkan 3 sokak köpeğinin zehirlenerek, öldürüldüğü iddia edildi. Sokak köpeklerinin yiyecek ihtiyacını karşılayan hayvan sever İhsan Badal, "3 köpek ağızları köpük içinde feryat edip, acı çekiyorlardı. Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzgünüm" dedi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda 3 sokak köpeğini can çekişirken gören hayvan sever İhsan Badal, polis ve veterinere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlendiğini belirledi. Yaklaşık yaklaşık 4 saat can çekişen köpekler, telef oldu. Bu anlar ise, vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi. Polis, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Telef olan köpekler ise, hayvan severler tarafından gömüldü. Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan İhsan Badal, yaşanan olayla ilgili olarak, "2 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi. 3 tane köpeğim zehirlenerek, öldü. Olay günü evdeydim. Köpeklerin yoğun bir şekilde havlaması üzerine dışarı baktım. 3 köpek ağızları köpük içinde feryat edip, acı çekiyorlardı. Panik olup hemen dışarı çıktım. Müdahale etmeye çalıştım. Ayran, yumurta ve yoğurt vermeye çalıştım. Ancak hiçbir şekilde faydası olmadı. Sonrasında olayı polis ekiplerine bildirdim. Veteriner gelene kadar ise, 2 köpeğim ölmüştü. Diğer köpeğimi ise, hayata döndürmek için çok uğraştık. Ancak onu da kurtaramadık. Köpeklerimin tek suçu gelip bir lokma ekmek istemesiydi. Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzgünüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Köpeklerin can çekişirken görüntüsü

-Vatandaşların müdahale sırasında konuşması

-İhsan Badal ile röportaj

-Genel detay

Süre:721 MB

Haber-Kamera:Özer KAYA/KAYSER, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-02-10 13:48:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.