Melikgazi'de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı

Borçların yapılandırma süresinin 02 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erdiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tarihten önce borçlarını yapılandırmak için 26 bin 927 Melikgazili vatandaşın belediyeye müracaat ederek bu haktan yararlandığını söyledi.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasında devletin de, vatandaşın da karlı çıktığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Öncelikle Belediyemize borçlu olanların yasa gereği borçların yapılandırılması ile ilgili müracaatlar alınmaya başlandı. Belediyemize Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile diğer borçları bulunan mükellefler şahsen başvuruda bulundu. Bu yasanın imkânlarından Belediyemize borçlu olan 26 bin 927 mükellef yararlandı. Toplam 38 milyon 319 bin lira gelir elde edildi. Bu yapılandırmada herkes kazançlı çıktı. 18 bin 600 kişi tek seferde ödeme yaparken geri kalan mükellefler taksitlendirme yaptılar.”

Melikgazi Belediyesi'ne borcu olan vatandaşlara yapılandırmadan yararlanmak için kredi kartı ile ödenme imkanı tanındığını belirten Başkan Dr.Palancıoğlu, Melikgazililere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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