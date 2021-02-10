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Otomobili cep telefonu komutu ile çalıştırıp, hareket ettiren sistem geliştirdier

DHA

Otomobili cep telefonu komutu ile çalıştırıp, hareket ettiren sistem geliştirdier


Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de oto tamirciliği yapan Yalçın Abravcı (23) ve İsmail Aydoğan (23) ile yazılımcı arkadaşları Taha Candan (20), 2 bin TL´ye geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirdi.
Melikgazi ilçesindeki Orta Sanayi Mahallesinde 10 yıldır otomobil motoru tamiri yapan Yalçın  Abravcı ve İsmail Aydoğan, Ocak ayında ortak arkadaşları olan yazılımcı Taha Candan ile sohbet sırasında cep telefonu ile komut edilebilen araç geliştirmeye karar verdi. Proje için araştırma yapan 3 arkadaş, bir hafta içinde yazılımcı arkadaşlarının özel olarak 2 bin TL bütçeyle hazırladığı APK sistemini önce 1992 model otomobile uyguladı. Cep telefonundan komut edilen araç, kendi kendini temassız ve şoförsüz olarak çalıştırdı. Sistemi de daha gelişten ustalar otomatik bagaj açma, aracı hareket ettirme ve korna sistemini devreye soktu. Daha sonra aynı hafta içinde geliştirilen sistem İsmail Aydoğan'a ait 1994 model başka marka bir araca uygulandı. Aynı sistem, raçta da sorunsuz olarak çalıştı.
Motor ustası Yalçın Abravcı, "Dükkan komşum olan İsmail kardeşimle arabalara sesli komut sistemi yaptık. Bunu bilgisayar veya cep telefonu sistemi ile yapmayı düşündük. Ortak arkadaşımız olan Taha Candan'a durumu anlattık. O da yazılım sistemi geliştirirken bizler de mekanik ve elektrik alanlarında yeniliklere gittik. Yazılım programını cep telefonumuza indirdik. Aracım, cep telefonuma verdiğim komutla çalışıyor, hareket ediyor, bagaj açıyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Patent başvurumuzu hazırladık, başvuracağız. Kesinlikle araçlarımızı satmayı düşünmüyoruz. Yaklaşık maliyeti 2 bin TL'yi buldu" diye konuştu.
İsmail Aydoğan ise, "Biz Yalçın ile bir başka aracı ses komutu ile benzer bir sistem geliştirmiş ve başarılı olmuştuk. Bir hafta içinde geliştirilen yazılım ve mekanik sistem sayesinde Şahin ve BMW araca uyguladık. Her aracın donanıma göre özellikler değişkenlik gösteriyor. Öncelikli olarak bunu yapabilmek için hayal gücünüzün iyi olması gerekiyor. Biz de hayal gücümüzü  teknoloji ile harmanlayıp bu araçları geliştirdik. Çevremizdeki esnaf arkadaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok talep eden oldu. İnşallah kısa zaman içinde patenti alıp geliştireceğiz. Aracımız çalışıyor ve rölantide hareket ediyor. Gaz verme sistemi ile uzaktan temassız olarak kullanma imkanı sunacağız" diye konuştu.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-02-10 13:52:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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