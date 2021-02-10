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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibesi

İHA

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibesi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün girişimleriyle Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne araç hibe edildi.
Covid 19 salgını nedeniyle artan sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla yapılan araç hibesi için Yahyalı Belediyesi’nde protokol imzalandı. Protokol törenine Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Dedeman Madencilik CEO’su Yunus Soysal, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yasemin Doğan, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan ve şirket yetkilileri katıldı. Protokol sonrası konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılacak bir araç hibesi vesilesiyle bir aradayız. Kemal Dedeman amcamızı ve Murat Dedeman’ı Yahyalı’dan rahmetle anıyorum. Hayırseverlikleriyle ülkemizin birçok yerinde güzellikleri olan Dedeman Ailesi, ilçemizden kazandıklarını yine ilçemize harcamalarının hazzını bize yaşatıyorlar. Kıtlıkta verilen lokma unutulmaz derler. İlçemizde görev yapan filyasyon ekiplerinin araç ihtiyacı vardı. Sağ olsunlar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere belediyemize araç hibe ettiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Her ne zaman ilçemiz adına Dedeman Ailesi’nden talepte bulunsak bizi geri çevirmediler” diye konuştu. CEO Yunus Soysal da konuşmasında; “Firma olarak bu bölgede rahmetli Kemal Dedeman ile 1967 yılında başlayan çalışmalarımız 54. yılını doldurdu. Bölgeye birçok hayır işleriyle destekte bulunmuşlar. Ve destek olmaya devam etmektedirler. Her zaman kazandığımız bölgede devletimize, çalışanlarımıza ve bölge insanına faydalı olmak için gayret ediyoruz. Bu tür yardımlarımız uygun koşullar olduğu sürece devam edecektir.” İfadelerini kullandı.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise “ Dünyada ve ülkemizde salgınla mücadele ediyoruz. Zaman zaman ilimiz ve ilçemiz yoğun dönemler geçiriyor. Covid 19’un Pik yaptığı dönemlerde araç ihtiyacımız hat safhada oluyor. Şuan ilçemizde hastalık durumu sakin. Salgın kontrol altında ama aşılama kampanyası var. Belirlenen hedef grubunun aşılanması için personel ve araç ihtiyacı doğdu. Bu anlamda Dedeman Ailesi’nin yaptığı katkı bizim için çok değerli. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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