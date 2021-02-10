Yeşilhisar'da 2021 pancar ekimi için tohumlar çiftçiye dağıtıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Pancar Bölge Müdürlüğünde 2021 ekimi için çiftçiye pancar tohumları dağıtıldı.

Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Barış Koca, "Yeni ekim sezonumuz çiftçimize hayırlı olsun. Kayseri Şeker olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bu gün de ekim sezonunun ilk dağıtımı olan pancar tohumlarımızı çiftçimize dağıttık" dedi.

Koca, "Bölge çiftçileri başta olmak üzere Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Bey olmak üzere, çiftçisinin her zaman yanında olan yönetime teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu.

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