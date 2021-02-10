Yerli koronavirüs aşısının Faz- 2 çalışmalarında ilk doz, gönüllüye uygulandı



KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi´nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşısının Faz2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına başlandı.

ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşısının Faz2 çalışmaları kapsamında ilk doz, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Faz2'nin ilk dozunun uygulandığı gönüllü, aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi. Aşı çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise "Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid19´a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımızın Faz1 çalışmaları bitmiş, Faz2 çalışmaları devam etmekteydi. Bugün çok şükür Faz2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk. İnşallah Faz2 çalışmasının da Faz1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Elimizden gelen gayreti hem Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız. Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır. Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB´e devretmiş olduk. Ama Faz1 ve Faz2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz. İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid19´a karşı geliştirilen inaktif aday aşısının Faz2 çalışmaları kapsamında 250 gönüllüye uygulanacağı bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-02-10 21:01:41



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