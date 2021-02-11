“İlk defa yaptım” dedi 10 yıl ceza yedi

Kayseri’de uyuşturucu ticaretinden yargılanan Suriye uyruklu sanık son savunmasında, “İlk defa yaptım, beraatımı talep ediyorum” demesine rağmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Suriye uyruklu Mustafa A. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yargılandı. Tutuklu sanık Mustafa A. karar duruşmasına SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Mustafa A., “Uyuşturucuyu Züber Ebu H. isimli kişiden aldım. İlk defa yaptım. Çok pişmanım, beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti Mustafa A.’ya yapılan yargılama sonucunda ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası ve 20 bin TL para cezası verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.