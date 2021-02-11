Başkan Palancıoğlu, birim müdürler ile 2021 yılını planladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, idari, kültür ve sosyal işlerden sorumlu müdürlükler ile toplantı yaparak birimlerinde yaptıkları ve 2021 yılında yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Melikgazi’ye daha iyi hizmet yapılabilmesi için görüş ve önerilere önem verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kültür, ARGE, Sosyal İşler, Zabıta, İşletme ve İştirakler Müdürlükleri ile bir araya gelerek 2021 yılında yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldım. Belirlediğimiz 2021 yılı hedeflerimizde ne aşamalarda olduğumuzu değerlendirdik. İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için Belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bundan böyle yine sürekli bir araya geleceğiz. Yapılan bu toplantılarla hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyuyoruz. Birlikte Melikgazi’mize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

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