Kayseri'nin en büyük biyogaz santrali kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak Kayseri’nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak biyogaz santrali ile 80 dönüm sera kurulmasına yönelik projenin imzalarını atıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin şehrin geleceğine yönelik çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Projede bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken diğer yandan şehre kazanım sağlayacak biyogaz ve tarım gibi konularda da kararlı bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “kazan kazan” politikasıyla hem hayvancılıktaki atıkların çevre ve yeraltı sularının kirlenmesinin önüne geçilmesini hem de enerji ve tarım projesiyle ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların tamamlanarak imza aşamasına geldiğini belirterek, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne ilk fazda kurulması planlanan 4.5MW biyogaz tesisi ve 4.5MW hibrid güneş santrali ile sonrasında projeye entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi kurulacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ihaleyi kazanan yatırımcı firmalar Renesco Holding ile birlikte yapılacak olan Kayseri’nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Kayserimize gelen bu yatırım ile ilk etapta kurulacak olan 4.5MW’lık biyogaz tesisimizle hayvansal atıkları dönüştürerek biyogazdan elektrik üreteceğiz. Bu yapılan yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer üretim ile ülkemizin cari açığına katkı sağlayacağız. Projenin 2. fazı gerçekleştiğinde ise kurulacak olan 45 bin ton kapasiteli organomineral gübre fabrikası ile beraber Kayseri’nin gübre ihtiyacı karşılanacak ve yine kurulacak olan 80 dönüm sera ile bölgede 400’e yakın kadın çiftçiye istihdam sağlanacak. Şehrimize hayırlı olsun.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile yatırımcı firma Renesco Holing arasında projeye ilişkin imzalar 12 Şubat Cuma günü Büyükşehir Belediyesi’nde imzalanacak.

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