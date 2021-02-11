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Kocasinan Belediyesi’nden 2020 yılında 300 milyon TL’lik kentsel dönüşüm Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “İnsanları gecekondudan kurtarıp güzel yaşama kapı açtık” “Fırtına ve rüzgar uyarılarını duyunca kapısı, çatısı olmayanlar aklıma geliyor” “Şehrin geleceğini garanti altına aldık” “Kentsel dönüşümde doğru uygulama yatay mimaridir”

İHA

Kocasinan Belediyesi’nden 2020 yılında 300 milyon TL’lik kentsel dönüşüm Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “İnsanları gecekondudan kurtarıp güzel yaşama kapı açtık” “Fırtına ve rüzgar uyarılarını duyunca kapısı, çatısı olmayanlar aklıma geliyor” “Şehrin geleceğini garanti altına aldık” “Kentsel dönüşümde doğru uygulama yatay mimaridir”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2020 yılı içerisinde 300 milyon TL’lik bütçe ile 825 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyerek, “İnsanları gecekondudan kurtarıp güzel yaşama kapı açtık” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, şehrin geleceğinin de garanti altına alındığını belirterek, “Kentsel dönüşümde doğru uygulama yatay mimaridir” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, düzenlendiği basın toplantısında belediye tarafından ‘Yaşamak için, yaşatmak için’ sloganı ile Ahi Evran, Ziya Gökalp, Uğurevler ve Yunus Emre Mahalleri’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı toplantıda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Devam eden projelerin biranda ortaya çıkmadığını kaydeden Çolakbayrakdar, “Sahada vatandaşlara kentsel dönüşümü anlatıp, beklentilerinin n e olduğunu anlayarak bu işe başladı. Kooperatiflerin olumsuz işlerinden dolayı vatandaşların korkusu vardı. Bu korkuyu aşabilmek için ciddi bir süreç geçti” dedi.

Devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projelerini sunum eşliğinde basın mensuplarına anlatan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların gecekondudan kurtulup, evlerinde rahatça yaşamalarını istiyoruz. ‘Başkanım bu işlerle niye uğraşıyorsunuz?’ denilebilir. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın ettiği duaları alabilmek için. Herkesten dua alıyorsunuz. Emaneti gelecek kuşaklara teslim etmek için gece gündüz uğraşıyoruz. İnsanlarımızın belediye başkanlarına verdiği güven çok yüksek. Bizde o güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2020 yılında 825 konut teslim edildi
Başkan Çolakbayrakdar, 2020 yılı içerisinde 825 konutun teslim edildiğini söyleyerek, bunun rakamsal değerinin 300 milyon TL olduğunu kaydetti. Çolakbayrakdar, “2020 yılı içerisinde teslim edilen konut sayısı 825’tir. 825 tane konut geçtiğimiz yıl teslim edildi. Öncesinden başladı, devam etti ve bugünlere geldi. Bunların yaklaşık olarak rakamsal değeri, 300 milyon TL’dir. Yani, direk Kayseri ekonomisine kentsel dönüşüm ile birlikte oluşturulan hareket 300 milyon TL’lik bir harekettir. Bugün size belki de birçok belediyenin gündeminde olmayan bir şeyi, kentsel dönüşümü anlattım size. Kocasinan bölgesinde özellikle imarsız yapılan yapıların olduğu yerlerde kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Bizim gerekli ve bizim için yapılması elzem bir konudur. Çünkü geçmişten gelen sıkıntıları bir yerde dur demek lazım. Bizde bu noktada yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları ile şehrin geleceğini garanti altına alıyoruz. Bunun içinde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz. İnşallah şehrin ihtiyacı olan her bir noktada kentsel dönüşüm ile şehrimizi yenileştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Çolakbayrakdar ayrıca, fırtınanın olduğu günlerde aklına ilk gelenlerin kapısı ve çatısı olmayan insanların olduğunu belirtti.

Doğru uygulama yatay mimaridir
‘Kentsel dönüşümü yatay mimari ile yapamaz mıyız?’ sorusuna Başkan Çolakbayrakdar, “Dönüş yaptığımız yerler sağında ve solunda yapılaşma ile imarlaşmanın olduğu yerlerdir. Bu evlerde 10 katlı bina var, yanında 5 katlı bina var. Bunlar imar olarak mevcut imarlara uygun bir şekilde yaptığımız yerlerdir. Haklısınız. Yeni yapılacak bölgenin müsait olduğu yerlerle ilgili doğru uygulama yatay mimaridir. Bir mahalle kültürünün yaşatılacağı mimaridir. Devam eden çalışmalarımızın hepsi, mevcut imar durumlarındaki haklarına göre devam ettiğinin de altını çizelim” diye cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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