Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "3 puan ilaç gibi gelecek"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ankaragücü maçı öncesinde camiaya birlik mesajı verdi.
Süper Lig'in 25.haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hanesine 3 puanı yazdırıp üst sıralara doğru çıkışını sürdürmek istiyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, 6 puan değerinde gördükleri müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Ankaragücü maçında alınacak 3 puan, sezon başından beri yaşadığımız tüm sıkıntıları unutturacak, ilaç gibi gelecektir. Bu maçta alınacak galibiyet üst sıralara tırmanarak, yeni bir sayfa açmamızı sağlayacak. Kayserispor sevdalılarını tek yürek olmaya; takımlarına tam destek vermeye davet ediyorum" cümleleri kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.