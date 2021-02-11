Talas’a yeni hayır eserleri kazandırılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesinde yapımı devam eden cami ve Kur’an kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsalar üzerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve Kur’an kursu inşaatlarını hayırseverlerle birlikte inceleyen Başkan Yalçın, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlk önce Ali Kiper tarafından yaptırılan Kur’an kursunu, ardından Mustafa ve Naciye Büyükperdah Camii ve Kur’an Kursu inşaatını gezen Başkan Yalçın, son olarak da Mehmet Mercan tarafından yaptırılan Berat Camii inşaatında incelemelerde bulundu.



“CAMİ VE KUR’AN KURSLARI KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ MEKANLARIDIR”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, hayır eserlerinin Mevlana Mahallesi’ne yapılmasının da ayrı bir önem arz ettiğini dile getirdi.

“Mevlana Mahallesi, 80 bin nüfusuyla Kayseri’nin en büyük mahallesidir.” diyen Başkan Yalçın, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek eserlerin tamamlandığında önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.

Cami ve Kur’an kurslarının Türk kültüründeki yeri ve önemine de değinen Başkan Yalçın, “Bizim kültürümüzde cami ve Kur’an kurslarının yeri ayrıdır. İşte burada da o önemin göstergesi olarak bir eser kazandırılıyor, bir tohum atılıyor. Hanımların, çocukların, gelecek nesillerin ve cami cemaatinin eğitimi çok önemli. Burada gelecek nesillere kıyamete kadar sürecek bir eser bırakılıyor. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Bu eserleri yaptıran hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun, kazançlarına bin bereket versin” dedi.



HAYIRSEVERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

İncelemeler sırasında Başkan Yalçın’a eşlik eden Hayırsever Mustafa Büyükperdah da cami ve Kur’an kursu gibi eserlerin kazandırılmasında kendilerine destek olduğu için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Önce Allah, sonra sizin sayenizde bu işleri başarabiliyoruz.” diyen Hayırsever Büyükperdah, “Kim nerede cami ya da okul yaptırırsa hayran olurdum. Şimdi Allah bize de nasip etti. Çok şükür bu eserlerin yapımında bize destek oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.