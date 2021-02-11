Daha temiz bir ilçe için mahallelerde hafriyat temizliği devam ediyor

Melikgazi Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan yaşam alanlarında, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için, hafriyatları ortadan kaldırarak çevre temizliği yapıyor. Bu kapsamda Danışmentgazi ve Erenköy Mahallesinde hafriyat temizliği yapıldı.

İnsan sağlığını tehdit eden, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan inşaat yıkıntı atıklarını topladıklarını temiz çevre için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak güz döneminden beri çevre temizliği yapıyor, çevredeki hafriyat ve molozları kaldırıyoruz. Çevreye gelişi güzel moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine yol açanların bu davranışları kabul edilemez. Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarla ilçemizi daha yaşanılabilir temiz nezih bir yer haline getireceğiz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Melikgazi bırakmak adına özellikle temizlik hizmetlerine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. İlçemizin bütün cadde, sokak, park ve ibadethanelerimizin temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

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