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TÜBİTAK’tan Patentli Teknolojiler için Sanayiye %75’e Varan Destek

İHA

TÜBİTAK’tan Patentli Teknolojiler için Sanayiye %75’e Varan Destek

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (teknoparklarda) geliştirilen patentli teknolojilerin sanayi kuruluşlarınca edinimine ilişkin yapılan masraflar için TÜBİTAK tarafından sanayiye destek verilecektir.
TÜBİTAK tarafından ikinci kez çağrıya çıkılan Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında patentlerin kullanım haklarını lisanslayan veya devir yoluyla kullanım haklarını tamamen sahiplenen sanayi kuruluşları, patent sahibine ödeyecekleri tutarların %75’ine kadarını TÜBİTAK’tan geri alabilecektir. Lisans veya devir yoluyla alınan patentlerin uygulamasına yönelik olarak sanayi kuruluşunun, patent alınan kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına dair harcama ve giderler de desteklenecektir.
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmaktadır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.
En fazla 60 aya kadar sürebilecek destek kapsamında, maksimum 2 milyon TL destek alınabilecektir. Bu çağrı kapsamında KOBİ’ler maksimum %75’e kadar, büyük şirketler ise maksimum %60’a kadar destekten yararlanabileceklerdir.
Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi güçlü alt yapısı, araştırmacı kadrosunun tecrübesi ve bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya önemli bir patent portföyü çıkarmıştır. Üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Üniversitesi patent portföyündeki (store.erciyestto.com) buluşlar ile sektöründe pek çok üretici önemli bir rekabet avantajı elde edebilecektir. Erciyes Üniversitesi Patent Portföyünde yer alan teknolojileri, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında sanayi kuruluşları lisans veya devir yoluyla bu teknolojileri ticarileştirme şansına sahip olabilecektir.
Kayseri’deki sanayi kuruluşlarını TÜBİTAK’ın 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında Erciyes Üniversitesi teknolojilerini ticarileştirmeye davet ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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