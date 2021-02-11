FETÖ/PYD üyesi 4 şahsa toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri’de aralarına asker ve öğretmenlerin bulunduğu ve Fetullahçı Terör Örgütünün iletişim ağı olan bylock ve sabit hatlardan ardışık arama suçları ile yargılanan 4 şahsa toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar H.Ö., H.G. ve Z.Ö.hazır bulunurken, tutuklu sanık S.S. duruşma salonuna getirildi. Ayrıca sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında, üzerine atılı suçları işlemediklerini ve beraatlarını talep ettiklerini heyete bildirdi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, tutuksuz sanıklar H.Ö., H.G. ve Z.Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, tutuklu sanık S.S.’ye ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.