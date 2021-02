Arven Yapı’dan Kayseri’de ilk kapalı otoparklı ‘Becen Villaları’ projesi Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say: “İnsanların alım gücüne hitap eden villa projemize başlayacağız”

Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, 2021 yılında yapacakları projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kayseri’de ilk kapalı otoparklı olacak ‘Becen Villaları’ projesine başlayacaklarını söyleyen Orhan Say, “İnsanların alım gücüne hitap eden villa projemize başlayacağız” dedi.

Pandemi döneminde bahçeli evler konusunda çok talep aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyleyen Orhan Say, “Pandemi döneminde insanlardan bizlere bahçeli yapılar konusunda çok fazla talep geliyordu “Villa projeniz yok mu?” diye. Biz de bu yüzden yeniden villa projemize başlıyoruz. Ruhsatları almak üzereyiz ve inşallah kısa sürede başlamayı umuyoruz. Villaları 1 ya da 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda ilk projemiz Becen Mahallesi tarafında. Projeler devam edecek ve bundan sonra da metrekaresine göre insanların alım gücüne göre oluşturacağız inşallah. Bu yıl da ‘Arven Becen’ projemiz başlayacak ve devam edeceğiz” dedi. Orhan Say, bu yıl başlayacakları projeyi 2022 yılında teslim etmeyi düşündüklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada aslında süper lüks olmayacak, düşük standartlarda da olmayacak, 350 metrekare civarında brüt alanı olan bir villa projesi. Site halinde ve insanların alım gücüne yakın bir proje. Yüksek fiyatlar olmayacak. Kapalı otoparkı olan büyük bir site, çocuk parkı ve oyun alanlarının olduğu iyi bir site olacak. Kapalı otopark villalarda yapılmıyor. Genelde açık otopark oluyor. Biz de bunu kapalı yapalım da insanlar rahat etsin diyoruz çünkü bu büyük bir ihtiyaç. Projemizin inşallah bu yıl temelini atarak, 2022 Ağustos ayında da teslimini yapacağız. Şu anda 18 villamız var ama devam eden görüşmeler halinde olduğumuz da çok sayıda villa projemiz var.”

