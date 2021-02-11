Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Hes Kablo Kayserispor, ligin 25´inci haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi gübü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular, kondisyon çalışmaları ve çift kale maç yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-11 15:16:01



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