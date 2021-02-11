Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı´nda meydana geldi. A.E yönetimindeki 06 KMG 17 plakalı otomobil, stadyum kavşağında, işçileri taşıyan 38 P 1763 plakalı servis minibüsü ilçe çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-02-11 22:31:52



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