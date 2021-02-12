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Bellona Kayseri Basketbol’un anlaşmaya vardığı Glory Johnson Kayseri’ye geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki ABD’li pivot Glory Johnson’u renklerine bağladı. Son olarak Macaristan'ın Sopron Basket takımın forma giyen 191 cm boyundaki tecrübeli oyuncu Glory Johnson dün akşam Kayseri’ye geldi. Kulüp yetkilileri tarafından çiçekle karşılaşan Johnson ardından konaklayacağı otele geçti. Bugün saat 10.30’da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçecek olan Johnson ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli oyuncunun yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

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