Kayseri Basketbol'da Glory Johnson sağlık kontrolünden geçti



İlyas KAPLAN /KAYSERİ, (DHA) HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD asıllı Karadağlı uzun forvet Glory Johnson, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi 30 yaşındaki Glory Johnson, Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Johnson, "Çok heyecanlıyım, burada ilk kez oynayacağım. Takıma elimden geldiğince katkıda bulunmak istiyorum" dedi. Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden bir takıma geldiğinin hatırlatılması üzerine Johnson, "Maç maç bakıp, kazanabileceğimiz karşılaşmaları kazanıp sahada her zaman savaşan bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Glory Johnson'un sağlık kontrolünden geçmesi

Glory Johnson'un açıklamaları

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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-12 12:38:27



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