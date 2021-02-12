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Kayseri’ye yeni tıp fakültesi kuruluyor AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Özellikle tıp fakültesi öğrencisinin özellikle Kayseri’de sayısının artırılmasıyla alakalı hep beraber çaba ve gayret gösteriyoruz”

İHA

Kayseri’ye yeni tıp fakültesi kuruluyor AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Özellikle tıp fakültesi öğrencisinin özellikle Kayseri’de sayısının artırılmasıyla alakalı hep beraber çaba ve gayret gösteriyoruz”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’ye ikinci tıp fakültesinin kurulacağı müjdesini vererek, “Özellikle tıp fakültesi öğrencisinin özellikle Kayseri’de sayısının artırılmasıyla alakalı hep beraber çaba ve gayret gösteriyoruz” dedi.

Kayseri’ye yeni kurulacak tıp fakültesiyle alakalı Kayseri Şehir Hastanesi’nde tanıtım töreni düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, AK Parti İ Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Devlet Hastanesi İsmail Altıntop ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, “İnşallah burada sizlerin de desteği ile hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Pandemi ile alakalı hastanemize 170 bin hasta başvurdu. Biz hastanemizde yaklaşık 33 bin hasta yatırdık. Bu gerçekten Türkiye’de büyük bir başarı diye düşünüyorum. Ankara Şehir Hastanesi de bizimle yakın sayıda hastaya bakmıştır. Yoğun bakımlara 5 bin civarında hasta yatırdık. Bir çoğu Allah’a şükür hastanemizden sağlıklarına kavuşarak ayrıldılar” ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da,” Gururumuz oldunuz ama uzun ince bir yoldayım türküsünü söylerken, bir doktor olarak bende mırıldandım. Aynı zamanda da duygulandım. Allah bizlere bu günleri bir daha yaşatmasın diye temennide bulunuyorum. Elbette Kayserimizde ki sağlık altyapısı, hepimizin gururu ve bizde bunu çok iyi biliyoruz. Sağlık yapımızı taçlandıran da Cumhurbaşkanımızın, Kayseri’ye hediye ettiği şehir hastanesi oldu. Bu açıdan kendilerine minnet duygularımızı iletiyoruz. Bu kadar hastaneye gerek var mı? Ne lüzum var? diyenlerde herhalde söyledikleri sözleri bir kez daha gözden geçirmişlerdir diye de buradan paylaşmak istiyorum. Geçmiş dönemde bir sağlık çalışanı olarak yaşadığımız günleri de Allah bize ve hizmet verdiğimiz kesimlere tekrar yaşatmasın. O açıdan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bir doktor olmanın getirisiyle de özellikle sağlık alanındaki çalışmalarda kayıtsız şartsız destek verdiğimizi ve vereceğimizi buradan beyan etmek istiyorum. Çünkü sağlıksız hiçbir şeyin anlamı yok, ağzımızın tadı yok. Allah ağzımızın tadını bozmasın” şeklinde konuştu.

“Özellikle tıp fakültesi öğrencisinin özellikle Kayseri’de sayısının artırılmasıyla alakalı hep beraber çaba ve gayret gösteriyoruz”
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Özellikle bu dönemde çok büyük bir yükü kaldırdınız. İlhami hocamdan aldığımız bilgiye göre, yükümüzün hafiflediğini ama bunun bizi bir rehavete itmemesi gerektiğini, özellikle Kasım ve Aralık ayında yaşadığımız o yoğun günleri geride bıraktığımızı, bunu lastik gibi bıraktığınızda tekrar eski yerine gelebileceğini paylaşmış oldu” dedi.
Yıldız, “Tıp fakültesiyle alakalı özellikle doktor olan Memduh Başkanımızın ve doktor olan İsmail ağabeyimizin büyük gayretleri var. Bende bu konuda YÖK Başkanı Yekta hocamızla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet beyle ve Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüştük. Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde kadrosu olan hocalarımız var. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nda kadrosu olan arkadaşlarımız var. Kayseri’nin ismi ne olursa olsun bir tıp fakültesine daha ihtiyacı olduğunu bu vesileyle anlıyoruz. Çünkü bin 625 yataklı Kayseri Şehir Hastanemizin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne mi yoksa Kayseri Üniversitesi’nde mi veya başka bir isimle mi yola devam edeceğini inşallah zaman gösterecek. Bizler gayret ediyoruz ve çabalıyoruz. Burada özellikle tıp fakültesi öğrencisinin özellikle Kayseri’de sayısının artırılmasıyla alakalı hep beraber çaba ve gayret gösteriyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış, her türlü öğretim üyeleri ve öğrencisiyle beraber hazır olan bir yapının çok fazla para harcamadan alt yapısını hazırlamış oluyoruz” diye konuştu.

“Zor bir süreçten geçiyoruz”
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu nesil her şeyi görüyor. Pandemiyi yaşıyoruz, doğal afetleri ve birçok olayı yaşıyoruz. Bu olaylar karşısında da millet olarak çok ehemmiyetli bir sınav veriyoruz. Bu sınavları da başarılı bir şekilde veriyoruz. Bu sınavda üstün gayret ile çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sivil toplum örgütlerimize Allah razı olsun diyoruz. Çünkü bu süreçte ortaya konulacak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu engellerin aşılması anlamında son derece önemlidir. Biz Kayseri olarak da bu birlikteliğin çok üst seviye olduğunu görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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